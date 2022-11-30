Одна из остановок общественного транспорта на Московском шоссе в Самаре сменит свое название.

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Речь идет об остановочном пункте «Телецентр». Об этом сообщается в постановлении городской администрации.



– Новое название «Телецентр – Университет телекоммуникаций и информатики» присвоено для остановок в обоих направлениях по Московскому шоссе и ул. Советской Армии в направлении от ул. Ново-Садовой, – следует из документации.



Отмечается, что изменения коснутся маршрутов троллейбусов №4, 12, 12, 19, 20 и автобусов №1, 23, 30, 35, 37, 47, 67. В дальнейшем планируется изменить название указанной остановки для автобусов №4 и 21м, пишет Самара Город | Новости Самары.