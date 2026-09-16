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Минприроды: нет прямой связи между ростом популяции медведей и их опасностью

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Минприроды: нет прямой связи между ростом популяции медведей и их опасностью

Рост числа нападений медведей на людей не обусловлен напрямую увеличением популяции этих животных. При этом за 36 лет численность медведей в России выросла в 2,3 раза. Об этом 16 сентября сообщили в Минприроды.

В стране отмечается рост инцидентов с участием медведей. Только за последний месяц в Сибирском федеральном округе из‑за нападений этих животных погибли пять человек. В 2026 году выходы медведей к населенным пунктам, в том числе их появление на улицах сел и городов, было зарегистрировано в 41 регионе России.

«Сама по себе общая численность бурых медведей в стране не имеет прямой связи с опасностью для человека. <…> Опасность представляют медведи, которые не боятся человека (например, выросшие на свалках, питающиеся остатками отходов у туристических баз, поселков, те, кого люди решили подкормить)», — пояснили ТАСС в Минприроды.

В Минприроды также обратили внимание на то, что плотность популяции медведей существенно варьируется от региона к региону. В случае угрозы для населения власти субъектов РФ вправе самостоятельно регулировать численность животных.

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