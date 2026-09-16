В Самарской области с начала года свыше 1700 человек завершили обучение в рамках национального проекта «Кадры»

В Самарской области подведены промежуточные итоги реализации мероприятий по профессиональному переобучению и повышению квалификации в рамках национального проекта «Кадры». По состоянию на начало сентября 2026 года образовательные программы завершили 1,7 тыс. жителей региона и более 1,3 тыс. граждан проходят обучение в настоящее время, что свидетельствует о высоком спросе на услуги государственной поддержки в сфере занятости.

Мероприятия по профессиональной переподготовке охватывают широкий спектр возрастных и социальных групп населения. Как отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин, национальный проект «Кадры» предоставляет возможность актуализировать профессиональные компетенции гражданам, планирующим смену карьерной траектории, а также тем, кто восстанавливает навыки после перерыва в трудовой деятельности.

«Программы обучения формируются на основе анализа реальных кадровых потребностей работодателей региона. В перечень включены исключительно востребованные специальности. В настоящее время на единой цифровой платформе «Работа России» представлено более 40 образовательных программ, что позволяет каждому соискателю выбрать наиболее релевантное направление для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда», - прокомментировал Александр Митюхин.

Значительную часть обучающихся составили люди старше 50 лет и предпенсионеры, а также зарегистрированные безработные. Программы формировались с учетом потребностей рынка. «В число самых популярных направлений переобучения вошли программы «Специалист по нейросетям и ИИ», «Технологии ИИ» и «Графика и веб-дизайн». Обучение проводится ведущими российскими образовательными платформами и колледжами региона бесплатно в очном и дистанционном форматах. По итогам выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации установленного образца».

Нацпроект «Кадры» помогает качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Фото – Минтруд Самарской области