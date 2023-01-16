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Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля

16 января 2023 13:40
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Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля

ГИБДД составила новый перечень неисправностей автомобиля, при обнаружении которых автоинспектор может выписать штраф.

Список должно утвердить правительство. ГИБДД предлагает штрафовать за фары с источниками света, которые не соответствуют "эксплуатационной документации". Это могут быть нештатные ксеноновые и светодиодные лампы.

Штраф можно получить и за неработающий заводской автоматический корректор фар, и за неработающий штатный фонарь заднего хода и стоп-сигналы.

Автоинспектор сможет штрафовать водителя и за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.

В списке штрафуемых нарушений: демонтаж регулятора тормозных сил, перегибы (трещины, перетирания) тормозных трубопроводов и шлангов, пишет Смотрим.

Теги: Акценты

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