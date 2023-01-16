Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля

ГИБДД составила новый перечень неисправностей автомобиля, при обнаружении которых автоинспектор может выписать штраф.
Список должно утвердить правительство. ГИБДД предлагает штрафовать за фары с источниками света, которые не соответствуют "эксплуатационной документации". Это могут быть нештатные ксеноновые и светодиодные лампы.
Штраф можно получить и за неработающий заводской автоматический корректор фар, и за неработающий штатный фонарь заднего хода и стоп-сигналы.
Автоинспектор сможет штрафовать водителя и за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.
В списке штрафуемых нарушений: демонтаж регулятора тормозных сил, перегибы (трещины, перетирания) тормозных трубопроводов и шлангов, пишет Смотрим.