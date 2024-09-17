Областные власти сами будут рассчитывать плату за пользование парковками в Самаре

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Областные власти сами будут разрабатывать методику расчета и максимального размера платы за пользование парковками на улицах Самары и других местных автодорогах.

Такой законопроект в первом чтении 17 сентября должна рассмотреть на своем пленарном заседании губернская дума, пишет Обоз.инфо.

В случае принятия новые положения закона Самарской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Поправка вносится с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, и пока неизвестно, какое практическое значение она может иметь. Платных парковок на местных автодорогах региона нет до сих пор, хотя в Самаре их внедрить пытаются уже более десяти лет, и во многих городах России платные парковки работают, и не один год, в том числе в Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Туле, Тюмени, Севастополе, Ялте и др.

Мэрия Самары еще в 2014 году утвердила методику расчета платы за парковки, а также порядок и места их организации. В этом документе плата зависела от района и деловой активности территории, времени суток, дня недели (рабочий или выходной день).

В 2016 году предполагалось, что платные парковки будут организованы на условиях муниципально-частного партнерства.

В 2020-2021 году пакет документов был пересмотрен. Подготовлена новая схема организации парковочных мест, обновлена методика, изменено понятие «оператор платной парковки», пересмотрены нормативы отчислений в бюджет города и т.д. Впрочем, и после этого дело не сдвинулось с мертвой точки.