"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе

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Традиционно по инициативе Профсоюза транспортного предприятия в самарских автобусах, работающих по льготным маршрутам, проводится акция «Новогодний маршрут».

Праздничное настроение дарят пассажирам главные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, которые являются сотрудниками автотранспортного предприятия «Самара Авто Газ». В новогодней транспортной акции, которая продлится до 15 января 2024 года, участвуют автобусы маршрутов №23, 34, 41 и 47.



В этот раз горожанам дарят вкусные и полезные подарки, школьникам – транспортные карты, а самым маленьким пассажирам – сладкие презенты. Главное условие участия в акции – оплата проезда.