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Нехватку автобусов №75 в Самаре объяснили дефицитом водителей

27 ноября 2024 22:39
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Нехватку автобусов №75 в Самаре объяснили дефицитом водителей

В Самаре горожане начали массово жаловаться в соцсетях на нехватку автобусов на маршруте №75. Не устраивает пассажиров и состояние общественного транспорта на данном маршруте.  

«Салон буквально разваливается на части, освещения почти нет», – пишут возмущенные горожане.

На жалобы самарцев отреагировал городской департамент транспорта. В ближайшее время, по данным ведомства, ожидается обновление подвижного состава. При этом на маршруте сейчас наблюдается нехватка водителей, что не позволяет перевозчику выпустить заявленные 8 машин, пишет АиФ-Самара.

 

Теги: Городской транспорт

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