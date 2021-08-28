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Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре

28 августа 2021 12:11
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Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре

Работы по перекладке теплосети на Московском шоссе, в районе пересечения с улицей Гастелло, планируют завершить до конца недели. Об этом сообщил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Теплоэнергетики приступили к работам 19 августа. Из-за этого пришлось ограничивать движение на главной городской магистрали. Сначала перекрыли проезжую часть в сторону улицы Советской Армии. 24 августа движение ограничили на четной стороне — по направлению к улице Авроры. Это спровоцировало транспортный коллапс. ГИБДД даже пришлось привлекать регулировщиков, чтобы избавиться от заторов, пишет 63.ру.

— Перекрытие дороги потребовалось для оперативной перекладки двух труб и проходного канала. К грядущему воскресенью работы завершат. После восстановления благоустройства движение транспорта возобновят в полном объеме по обеим сторонам, — рассказал Владимир Василенко.

Теги: В центре внимания городской транспорт Московское шоссе перекрытие дорог

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