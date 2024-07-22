Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

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Перенос сроков открытия движения трамваев на участке улицы Ново-Садовой между Ново-Вокзальной и проспектом Кирова вызван объективной причиной. Об этом Волга Ньюс заявили в департаменте транспорта Самары.

Ограничение движения на данном участке ввели в конце апреля из-за капитального ремонта трамвайных путей. Завершить все работы и пустить трамваи планировали 30 июня. Однако этого не случилось — подрядчик не уложился в срок.

"Причиной стала несвоевременная поставка материалов подрядной организацией — АО СК "Волжский Град" — для капитального ремонта трамвайных путей. В соответствии с заключенным договором за нарушение сроков компания должна будет выплатить "Трамвайно-троллейбусному управлению" пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости оставшегося объема работ за каждый день просрочки. Указанный вопрос находится в проработке", — сообщили Волга Ньюс в департаменте.

По информации ведомства, на сегодняшний день подрядчик полностью демонтировал трамвайные пути, сделал основание для укладки верхнего строения пути, разложил железобетонные шпалы на всем отрезке ремонтируемого участка. Сотрудники МП "Инженерные системы" завершили устройство дренажа и подключение к ливневой канализации.

Теперь подрядчику предстоит доделать монтаж контактной сети трамвая, смонтировать рельсы на железобетонных шпалах и провести послеосадочный ремонт трамвайного пути (подбивку и выправку).

Новые сроки выполнения работ дептранс не озвучил. Однако в публичной плоскости проходила информация, что движение трамваев по Ново-Садовой планируют открыть к сентябрю.