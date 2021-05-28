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Направление Москва — Самара вошло в топ-20 самых популярных этой весной

28 мая 2021 12:27
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Направление Москва — Самара вошло в топ-20 самых популярных этой весной

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подводит итоги весны и рассказывает о самых популярных авианаправлениях по России. Средний чек за перелёт по стране составил 6 821 рубль за билет в одну сторону, на 4% меньше, чем весной 2019 года. Данные сравниваются с 2019 годом, так как прошлой весной действовали строгие ограничения в связи с пандемией.

Наиболее востребованы, по данным аналитиков Туту.ру, этой весной были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Симферополь, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды.

Топ-20 популярных авианаправлений по России в целом достаточно стабилен, но можно обратить внимание на рост интереса к морским направлениям весной, еще до начала летнего сезона. Так, направления Москва — Анапа, Санкт-Петербург — Сочи и Санкт-Петербург — Симферополь два года назад не были представлены в топ-20 весной. Также среди новичков рейтинга отметилось направление Санкт-Петербург — Калининград.

Выпали из топ-20 по сравнению с весной 2019 года авианаправления Москва — Мурманск, Москва — Тюмень, Москва — Красноярск и Москва — Сургут.

Средний чек за перелет по России весной составил 6 821 рубль за билет в одну сторону, на 4% меньше, чем весной 2019 года.

Наибольшее сокращение среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Москва — Екатеринбург (-30%), Москва — Анапа (-21%), Москва — Санкт-Петербург (-20%), Москва — Новосибирск (-19%), Москва — Челябинск (-18%) и Москва — Уфа (-14%).

Теги: авиарейсы авиасообщение Курумоч

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