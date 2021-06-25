Открытие прямых рейсов из Самары в Париж перенесли

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Обслуживать рейсы во Францию будут самолеты «Суперджет-100» вместимостью 100 человек.

Авиакомпания «ИрАэро» сообщила о переносе даты начала полетов в Париж из Самары, Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

Запуск регулярных рейсов планировали на август. Теперь отложили до октября 2021 года.

— Из-за попадания России в «красную» зону из-за роста заболеваемости COVID-19 мы вынуждены корректировать наши планы по полетам во Францию. Мы активно готовились к открытию авиасообщения с Парижем, оставалось только открыть продажи билетов, но из-за неблагоприятной эпидемической ситуации выдачу туристических виз гражданам России Франция так и не возобновила. Ситуация может измениться после сертификации отечественной вакцины в Евросоюзе, поэтому мы рекомендуем тем, кто планирует поездку в Париж, позаботиться о прививке заранее, — пояснил заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Рейсы во Францию будут выполняться на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров. Для пассажиров авиакомпании организуют комфортабельный шаттл между аэропортом Бове и центром Парижа, станцией «Порт-Майо», пишет 63.ру.