Из Самары можно будет улететь в Албанию

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июля приступает к выполнению прямых рейсов по маршруту Самара – Тирана – Самара.

Полеты будут еженедельными по субботам.

Российским пассажирам при вылете в Албанию не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов, сертификаты о вакцинации или документы о перенесенном заболевании COVID-19. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по Постановлению Правительства РФ № 635.

Напомним, что «Уральские авиалинии» с середины июня уже выполняют рейсы в Албанию - город Тирану из московского аэропорта Домодедово, пишет Самру.ру.