На ЖД-переезде Водинская ГАЗель столкнулась с поездом

110

12 января 2021 года в 17 часов 20 минут (мск) на железнодорожном переезде станции Водинская Куйбышевской железной дороги (Новосемейкино, Самарская область) водитель автомобиля "Газель", грубо нарушив правила дорожного движения, при исправно действующей переездной сигнализации выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, не подвергать смертельной опасности свою жизнь, жизнь своих пассажиров, локомотивные бригады и пассажиров поездов, сообщает КбшЖД.