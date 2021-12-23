На улице Галактионовской в Самаре демонтируют трамвайные пути

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Ради строительства метро в Самаре придется менять действующую схему движения общественного транспорта. На улице Галактионовской, где собираются построить новую станцию «Театральную», демонтируют трамвайные пути. Информация об этом содержится в техзадании на проектирование, сформированное региональным управлением капстроительства.

— В проекте подрядчик должен предусмотреть демонтаж 1182 погонных метров трамвайных рельсов, — указано в документе.

Сейчас управление ищет подрядчика для разработки проекта. За работу ему заплатят более 100 миллионов рублей. Строить новый перегон метро собираются закрытым способом. Его протяженность составит 1600 метров. Для движения поездов сделают два однопутных тоннеля. «Театральную» сделают с перекрестным съездом перед станцией и двумя путями отстоя подвижного состава.

— Предстоит построить тоннели метро под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. «Театральную» разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от оперного театра, — пояснил 63.RU министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Времени на подготовку не так уже много. По условиям предоставления кредита, станцию «Театральную» нужно ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2024 года. Однако вернут ли после этого трамвайные пути на Галактионовскую, пока вопрос, пишет 63.ру.