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На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч

19 января 2022 11:49
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На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч

В связи с образованием дефектов дорожного покрытия в виде колейности, владельцем автомобильной дороги ул. Демократическая в Самаре, введено ограничение скоростного режима 50 км/ч на участке от ул. Ташкентской до Волжского шоссе. 

Данная мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения до проведения работ по устранению указанного дефекта. 

Госавтоинспекция убедительно просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим. 

Напоминаем, что превышение установленного скоростного режима повлечёт наложение административных наказаний, а также создаст угрозу жизни и здоровью самого нарушителя, его пассажиров и других участников движения.

На данном участке работают комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Теги: БДД В центре внимания Городской транспорт

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