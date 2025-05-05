На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах

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Госавтоинспекция информирует, что в связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Самаре введено временное ограничение движения транспорта

Обращаем внимание горожан и гостей областной столицы на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом ограничений.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Самара введено временное ограничение движения транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области) в Самарском и Ленинском районах.



- С 06:00 час. 1 мая до 23:59 час. 9 мая

по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.



- С 06:00 час. 1 мая до 23:59 час. 9 мая

по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.



- С 06:00 час. 2 мая до 15:00 час. 9 мая

по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.



- С 16:00 час. до 23:00 час. 2 мая

по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,

по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.



- С 16:00 час. до 23:00 час. 3 мая и 5 мая, с 6 час. до 14:00 час. 7 мая

по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого,

по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,

по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,

по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,



по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,

по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,

по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.



- С 20:00 час. 8 мая до 15:00 час. 9 мая

по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Ульяновской,

по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской,

по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской,

пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,

по ул. Высоцкого ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,

по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,

по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,

по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,

по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,

по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.



- С 06:00 час. до 15:00 час. 9 мая

по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской,

по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой,

по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской,

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой,

по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,

по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,

по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького,

по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,

по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,

по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта.



- С 06:00 час. до 23:59 час. 9 мая

по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,

по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,

по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,

по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,

по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,

по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.



- С 12:00 час. до 21:00 час. 10 мая

по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Осипенко,

по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,

по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,

по ул. Лесной от ул. Полевой до Волжского проспекта.

