На станцию метро «Театральную» в Самаре добавили денег

Я нашел ошибку
Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На станцию метро «Театральную» в Самаре добавили денег

16 сентября 2025 13:27
106
На станцию метро «Театральную» в Самаре добавили денег

Власти Самарской области решили приумножить усилия при строительстве метрополитена. Сделать это планируют через новые денежные вливания.

Дополнительные деньги на строительство метро прописали в законопроекте о новом бюджете Самарской области на 2025–2027 годы. Проект внес на рассмотрение в губдуму губернатор, пишет 63.ру.

Подробности законопроекта изучили на заседании комитета по бюджету. С докладом выступала министр финансов региона Ольга Собещанская.

«На 2025 году у нас в бюджете было 2,155 миллиардов, это остаток инфраструктурного бюджетного кредита. Мы увеличиваем эти средства на 2,3 миллиарда в этом году, на 1,79 миллиарда — в 2026 году», — сообщила министр.

Таким образом, в 2025 году на строительство метро хотят направить 4,5 миллиарда рублей, в 2026 году — 4 миллиарда, в 2027 году — 2,9 миллиарда. По итогам заседания комитет проголосовал за то, чтобы принять законопроект и рекомендовать его к принятию на пленарном заседании губдумы.

Завершить первую линию самарского метро должна станция «Театральная». Сроки сдачи станции в эксплуатацию несколько раз сдвигали. В конце 2023 года стройку вообще замораживали.

Однако сейчас на объекте наметился долгожданный прорыв. Завершена проходка левого перегонного тоннеля, в мае рабочие приступили к прокладке второго тоннеля. Закончить его планируют к концу 2025 года. Полностью же работы рассчитывают закончить в 2027 году.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
13 сентября 2025, 10:43
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
Для улучшения транспортной доступности стадиона «Солидарность Самара Арена» трасса указанного автобусного маршрута временно станет длиннее. Транспорт
569
В Самаре могут появиться платные парковки
12 сентября 2025, 12:44
В Самаре могут появиться платные парковки
Несколько лет проект платных парковок «буксовал». Транспорт
515
Составлен предварительный список разрешенных авто для такси в РФ
12 сентября 2025, 12:11
Составлен предварительный список разрешенных авто для такси в РФ
Требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты. Транспорт
470
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
Весь список