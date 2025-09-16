На станцию метро «Театральную» в Самаре добавили денег

106

Власти Самарской области решили приумножить усилия при строительстве метрополитена. Сделать это планируют через новые денежные вливания.

Дополнительные деньги на строительство метро прописали в законопроекте о новом бюджете Самарской области на 2025–2027 годы. Проект внес на рассмотрение в губдуму губернатор, пишет 63.ру.

Подробности законопроекта изучили на заседании комитета по бюджету. С докладом выступала министр финансов региона Ольга Собещанская.

«На 2025 году у нас в бюджете было 2,155 миллиардов, это остаток инфраструктурного бюджетного кредита. Мы увеличиваем эти средства на 2,3 миллиарда в этом году, на 1,79 миллиарда — в 2026 году», — сообщила министр.

Таким образом, в 2025 году на строительство метро хотят направить 4,5 миллиарда рублей, в 2026 году — 4 миллиарда, в 2027 году — 2,9 миллиарда. По итогам заседания комитет проголосовал за то, чтобы принять законопроект и рекомендовать его к принятию на пленарном заседании губдумы.

Завершить первую линию самарского метро должна станция «Театральная». Сроки сдачи станции в эксплуатацию несколько раз сдвигали. В конце 2023 года стройку вообще замораживали.

Однако сейчас на объекте наметился долгожданный прорыв. Завершена проходка левого перегонного тоннеля, в мае рабочие приступили к прокладке второго тоннеля. Закончить его планируют к концу 2025 года. Полностью же работы рассчитывают закончить в 2027 году.