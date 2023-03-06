На российских светофорах появился дополнительный свет

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К привычным трём цветам светофора добавили ещё белый. Точнее, теперь под каждым из столбов появится дополнительная табличка. На ней будет нарисован человек со стрелкой. Мигающий элемент будет указывать на то, что на повороте у пешеходов тоже горит зелёный свет. Это необходимо для обеспечения ещё большей безопасности для всех участников движения, пишет Сова.



Кроме этого, новое табло появилось и на автобусах, троллейбусах, трамваях. Шагающий пешеход в красном цвете означает знак "стоп". Он оповещает о том, что из транспорта будут выходить люди и водитель должен остановиться и пропустить их, пишет портал "объясняем.рф".