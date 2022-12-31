На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки

С 31 декабря 2022 года частично изменится трасса следования маршрута № 61. В частности, добавятся новые остановки. Об этом сообщили в мэрии Самары, пишет 63.ру.
Автобус будет курсировать по следующей схеме:
- по направлению в сторону Хлебной площади: от конечной остановки общественного транспорта «ТЦ Колизей» до остановочного пункта в районе дома № 8б по улице Солнечной — по существующей схеме, далее — по улице XXII Партсъезда с остановкой в районе дома № 184, затем — по дублеру улицы Ново-Садовой, улице Советской Армии, дублеру улицы Ново-Садовой с остановкой в районе дома № 164а по этой улице и далее по своему маршруту;
- по направлению в сторону ООТ «ТЦ "Колизей"»: до остановочного пункта «Улица Советской Армии» на дублере улицы Ново-Садовой в районе дома № 285, далее — по улице Советской Армии, улице XXII Партсъезда с остановкой в районе дома № 223 по этой улице, затем — по улице Солнечной и далее по своему маршруту.