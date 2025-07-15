На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей

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На модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта в Самаре необходимо 27,13 млрд рублей. Такие данные во вторник, 15 июля,на заседании областного правительства были представлены первым заместителем главы города Юлией Ашурковой.

По данным мэрии, трамвайные пути изношены на 50%. "Крайне катастрофическая степень изношенности. Новые трамваи ходят по старым, полуразрушенным путям с риском поломок", - отметила Ашуркова.

Председатель правительства Михаил Смирнов заверил, что средства на обновление трамвайных путей будут выделяться с федеральной помощью и с внебюджетным финансированием.

"Из средств бюджета трамвайное хозяйство в порядок не привести. Мы это прекрасно понимаем. И отказываться от такого очень востребованного жителями вида транспорта сейчас уже не можем", - добавил он, пишет Волга-Ньюс.