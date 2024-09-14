Минтранс предложил зарегистрировать все мопеды в федеральном реестре с 2026 года

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Регистрация мопедов с 2026 года будет обязательна в создаваемом федеральном реестре, владельцам будут выдавать учетный знак (аналог автомобильного номера) или учетную метку (QR-код). Это прописано в законопроекте Минтранса, опубликованном на regulation.gov.ru.

Сам термин «мопед» скорректируют. Сейчас речь идет о двух- или трехколесном механическом транспортном средстве, максимальная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющем двигатель внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. см или электродвигатель максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки 0,25–4 кВт (0,3–5,4 л. с.). Минтранс уточняет, что также должно быть сиденье, при этом перевозить на мопеде можно не более одного-двух человек.

Обязательная регистрация коснется также владельцев электровелосипедов, электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Уже находящиеся в эксплуатации транспортные средства надо будет зарегистрировать в течение полугода после вступления в силу закона (предполагаемая дата вступления — 1 сентября 2026 года). Транспорт, купленный после вступления в силу закона, нужно будет поставить на учет в течение десяти дней со дня приобретения, пишет Коммерсантъ.