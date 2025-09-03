Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО

100

Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Правительства Самарской области. На нем глава региона сообщил, что в ближайшие дни будет подписано концессионное соглашение о строительстве комплекса по переработке твердых коммунальных отходов в Ставропольском районе Самарской области.

«У нас сегодня будет рассматриваться вопрос о заключении концессионного соглашения в городском округе Тольятти. Вопрос очень капиталоемкий. Но если проблема копилась годами, и она не решалась, мы ее решим. Поэтому анонсирую, что первую концессию в ближайшие дни заключим. Это соглашение, которое позволит нам очень серьезно продвинуться в вопросе работы с ТКО. Далее будем работать над тем, чтобы подобные объекты появлялись и в рамках других территорий», – сказал Вячеслав Федорищев.

К настоящему времени сразу несколько полигонов по захоронению отходов в Самарской области исчерпали свой ресурс. В частности, полигон Преображенка планируется закрыть уже в конце текущего года. Мало времени остается до завершения цикла работы крупного полигона в Красноярском районе и других аналогичных объектов. Вместе с тем, в планах существенно повысить долю перерабатываемых отходов. И строительство нескольких заводов по переработке ТКО ускорит решение данного вопроса.

Перед регионом стоит цель – увеличить сортировку всех образуемых ТКО в Самарской области с 44,8% до 100% и снизить захоронение с 96% до 60,6% к 2030 году. Строительство новых объектов – это формирование экономики замкнутого цикла и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В Правительство Самарской области поступили концессионные инициативы о строительстве современных мусоросортировочных комплексов в Волжском и Ставропольском районах.

«Нам необходимо создавать новые объекты переработки твердых коммунальных отходов. Правительством России поставлены очень четкие цели и задачи. Самарскаяобласть вошла в число регионов пилотного проекта, в котором, по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, мы имеем право заключать концессионные соглашения в сфере переработки ТКО», –отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона на заседании регионального Правительства также подчеркнул, что читает все обращения жителей и знает об их переживаниях. «Здесь моя личная ответственность, как губернатора, мы вас не подведем.Не будет появляться новых полигонов рядом с Рощинским, не будет появляться полигонов там, где жители высказывают неодобрение. Более того, не будет полигонов в непосредственной близости от населенных пунктов», –подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области