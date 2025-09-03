В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»

113

В Самаре определены подрядные организации для реализации инициатив жителей по благоустройству общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области».

В 2025 году приведут в порядок сквер им. В.И. Чудайкина вблизи ул. Республиканской, сквер на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Арцыбушевской, сквер «Солнечный», сквер на пересечении ул. Часовой и ул. Ерошевского и сквер на Хлебной площади.

«Благодаря проекту «Народный бюджет Самарской области» жители могут претворить в жизнь многие проекты, направленные на развитие Самары. В этом году все проекты касаются благоустройства. Самарцы выбрали небольшие скверики, расположенные, как правило, в спальных районах, и сами придумали, чем их наполнить. Уверен, после благоустройства каждая территория станет местом притяжения для разных возрастов жителей», – отметил глава города Самара Иван Носков.

Напомним, реализация инициатив жителей по благоустройству 51 локации в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области» стартовала в начале августа. Работы во дворах выполнены на 30%. Перечень инициатив жителей, которые будут реализованы в 2025 году, доступен по ссылке https://samadm.ru/media/news/55304/.