Главные новости:
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»

3 сентября 2025 12:02
113
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»

В Самаре определены подрядные организации для реализации инициатив жителей по благоустройству общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области». 

 В 2025 году приведут в порядок сквер им. В.И. Чудайкина вблизи ул. Республиканской, сквер на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Арцыбушевской, сквер «Солнечный», сквер на пересечении ул. Часовой и ул. Ерошевского и сквер на Хлебной площади.

«Благодаря проекту «Народный бюджет Самарской области» жители могут претворить в жизнь многие проекты, направленные на развитие Самары. В этом году все проекты касаются благоустройства. Самарцы выбрали небольшие скверики, расположенные, как правило, в спальных районах, и сами придумали, чем их наполнить. Уверен, после благоустройства каждая территория станет местом притяжения для разных возрастов жителей», – отметил глава города Самара Иван Носков. 

 Напомним, реализация инициатив жителей по благоустройству 51 локации в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области» стартовала в начале августа. Работы во дворах выполнены на 30%. Перечень инициатив жителей, которые будут реализованы в 2025 году, доступен по ссылке https://samadm.ru/media/news/55304/.

