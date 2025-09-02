Я нашел ошибку
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»

2 сентября 2025 09:52
5 сентября (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.
Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuQvFo

В субботу, 6 сентября, в 16.00 состоится лекция «Символы самарской резьбы» (6+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник «Заварки» Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. С момента своего основания наш город многократно перестраивался и обновлялся. Многие произведения прошлого не дошли до нас, а уцелевшие нуждаются в особой охране. На лекции гости узнают о самобытности деревянной архитектуры Самары, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, важности сохранения этого уникального пласта истории города.
Кроме того, Олег Баулин расскажет о достопримечательностях и малоизвестных зданиях на улицах Степана Разина, Галактионовской и Самарской. Яркий пример – дом Маштакова, в котором разместился Музей-галерея «Заварка». Это один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары и объект культурного наследия регионального значения.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cP9ezl

Теги: Мероприятия

