Эксперт дал советы по хранению и употреблению меда

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов дал в среду, 3 сентября, советы по хранению и употреблению меда, пишут "Известия".

Эксперт рассказал, что в нем содержатся витамины группы B, органические кислоты, калий, магний, железо и другие микроэлементы, а также природные антиоксиданты. По его словам, максимальная польза меда проявляется при умеренном потреблении — не более одной-двух чайных ложек в день для взрослого человека. При этом мед наиболее эффективен при приеме натощак, растворенный в теплой воде. Продукт противопоказан при аллергии на продукты пчеловодства и требует осторожности при диабете.

«Добавлять мед в горячий чай или молоко следует только после остывания напитка до температуры ниже 40 градусов. В противном случае он превращается в обычный подсластитель, теряя ферментативную активность», — сказал Панов в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт призвал хранить мед в герметичной стеклянной или керамической таре, вдали от солнечного света и источников тепла. Оптимальной температурой он назвал +10... +20 градусов. Биохимик уточнил, что при более низких температурах ускоряется кристаллизация, а при высоких — теряются полезные свойства.

Металлическую посуду для хранения нельзя использовать, так как компоненты меда вступают в реакцию с металлами, а это может привести к образованию вредных соединений, передает RT.

Также он не рекомендовал хранить продукт в холодильнике. Идеальным местом Панов назвал темную полку или закрытый шкафчик, где поддерживается стабильная комнатная температура.

Фото: pxhere.com