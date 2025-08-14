В России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений ПДД

100

За шесть месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях. Это на 7,5% меньше, чем годом ранее, следует из данных МВД России, предоставленных по запросу “Ъ”. Число нарушений ПДД сократилось впервые за 15 лет.

В отдельных субъектах, по данным fedstat.ru (официальный портал, где публикуют ведомственную статистику), число нарушений сократилось сильнее, чем в целом по стране. Например в Тамбовской, Самарской и Нижегородской областях. В других, наоборот, выросло, в том числе в Удмуртии, Липецкой области и Пермском крае.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что влияние на динамику оказало ужесточение с 1 января наказания за нарушения ПДД. Речь идет об инициированных правительством изменений в КоАП о повышении в среднем в 1,5 раза санкций для водителей, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине, пишет Коммерсантъ.