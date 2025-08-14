Я нашел ошибку
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений ПДД

14 августа 2025 09:36
100
В России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений ПДД

За шесть месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях. Это на 7,5% меньше, чем годом ранее, следует из данных МВД России, предоставленных по запросу “Ъ”. Число нарушений ПДД сократилось впервые за 15 лет.

В отдельных субъектах, по данным fedstat.ru (официальный портал, где публикуют ведомственную статистику), число нарушений сократилось сильнее, чем в целом по стране. Например в Тамбовской, Самарской и Нижегородской областях. В других, наоборот, выросло, в том числе в Удмуртии, Липецкой области и Пермском крае.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что влияние на динамику оказало ужесточение с 1 января наказания за нарушения ПДД. Речь идет об инициированных правительством изменений в КоАП о повышении в среднем в 1,5 раза санкций для водителей, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине, пишет Коммерсантъ.

Теги: БДД

Новости по теме
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
13 августа 2025, 13:05
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Мероприятие пошло в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».   Общество
288
Около Сызрани подростки бесцельно бродили возле ЖД-путей
05 августа 2025, 10:33
Около Сызрани подростки бесцельно бродили возле ЖД-путей
Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. Происшествия
489
За выходные в Самарской области задержали 55 пьяных водителей
04 августа 2025, 13:19
За выходные в Самарской области задержали 55 пьяных водителей
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены  216  водителей. Происшествия
559
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
16
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
386
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
332
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
416
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
328
