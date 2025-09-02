20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»

189

20 сентября в Самаре состоится одно из главных событий культурной жизни губернии этой осени – Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025». Встречи с российскими писателями, театральный марафон, художественные выставки, книжная ярмарка – вот лишь небольшая часть культурной программы, что совсем скоро ожидает жителей города.

«Время читать» проводится в Самаре с 2020 года. За это время фестиваль успел подарить самарцам множество ярких открытий и впечатлений, он стал настоящим праздником книги и торжеством словесного искусства. Фестиваль организован Самарской областной универсальной научной библиотекой и другими библиотеками, музеями, иными организациями и учреждениями нашей губернии, которых объединяет стремление собрать вместе людей, в чьих сердцах живёт любовь к чтению и познанию нового.

Девиз предстоящего фестиваля выбран соответствующий – «С любовью». Обращаясь к нему, каждый человек сможет задуматься о чём-то своём, близком и родном: о вдохновляющих с детства книгах и их героях, о поразительных произведениях искусства, о семье и родном крае, о любимом деле – обо всём, что наполняет жизнь смыслом. В день фестиваля о любви будут говорить и читать повсюду: в литературной гостиной, где пройдут встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы и автограф-сессии; на книжной ярмарке с участием ведущих отечественных издательств, которые познакомят читателей с редкими книгами; на уличном вернисаже самарских художников, где можно будет увидеть десятки живописных работ. Список специально приглашённых гостей фестиваля выдался впечатляющим: ожидается, что его посетят писатели Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин, Максим Макарычев и Светлана Волкова, поэты Виктор Кирюшин и Елизавета Хапланова, сценарист Наталия Егорова и другие известные в мире литературы и искусства персоны.

На главной сцене жителей города ожидает исполнение концертных версий музыкальных спектаклей, многие из которых успели стать классическими и завоевали сердца тысяч поклонников, – это «Спящая красавица» (Самарский театр кукол), «Дюймовочка» (театр «Витражи»), «Зримая песня» (театр юного зрителя «СамАрт»), «Ожидание» (САТОБ им. Д. Шостаковича), мюзикл «Провинция» (театр для детей и молодёжи «Мастерская»). Свои программы представят Самарская областная детская библиотека, областная библиотека для молодёжи и областная библиотека для слепых. Они предложат активности для семейного досуга, патриотические акции, а также особые проекты, адресованные незрячим и слабовидящим читателям. Приятных сюрпризов стоит ожидать и от музея им. П.В. Алабина, областного художественного музея и музея им. М. Горького: их специалисты расскажут о пишущих художниках и рисующих писателях, поведают об образе старой Самары и Куйбышева в мемуаристике, осмыслят гастрономические образы в сочинениях русских писателей. Интересной обещает быть и площадка Агентства социокультурных технологий: на ней можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного творчества Самарской области. Гости фестиваля, следящие за последними новинками инженерной мысли, смогут совершить путешествие в мир авиационных и ракетных технологий через интерактивные зоны «ОДК – Кузнецов». Работники предприятия помогут узнать больше о профессии инженера через погружение в виртуальную реальность. Наконец, «Время читать» в этот раз станет ещё и «фестивалем фестивалей» – муниципальные библиотеки Самарской области презентуют здесь свои литературные акции, получившие признание на всероссийском уровне: «Толстовские сезоны», «Читаем Аксакова всей Россией», «Гариновские чтения» и др.

Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать. С любовью» пройдёт на территории сквера на площади Куйбышева 20 сентября с 11:00 до 21:00. Подробности программы фестиваля можно узнать на официальном сайте , а также в сообществе «ВКонтакте» .

20 сентября (начало в 11:00), сквер на площади Куйбышева (пересечение ул. Галактионовской и ул. Вилоновской).

Вход свободный!

6+