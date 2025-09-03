Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»

136

Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении». Начиная с сентября завершили свою работу две площадки – в парке им. 50-летия Октября, где все три месяца работал настольный теннис и шахматы, и в парке им. Ю. Гагарина – там более 700 человек смогли попробовать свои силы и выполнить нормы ГТО.



«Проект «Самара в движении» – это возможность показать взрослым и детям красоту каждого вида спорта. Поэтому хорошей традицией стало проводить праздники, посвященные одному конкретному направлению – фитнесу, йоге, боксу и другим. Благодарю всех, кто посетил в течение лета площадки, всех инструкторов и тренеров, наших партнеров за организацию мероприятий. Вместе у нас получилось сделать это лето по-настоящему ярким и спортивным», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



В рамках Фестиваля фитнеса проводились занятия по йоге на траве и дыхательной гимнастике, соревнования по пляжным видам спорта – волейболу, футболу, теннису и функциональному тренингу. Для любителей джампинга и зумбы состоялись мастер-классы с тренерами фитнес-клубов. Для маленьких гостей работала анимационная площадка с аквагримом.



В сентябре продолжают свою работу три площадки проекта «Самара в движении». Так, на Первомайском спуске можно заняться зумбой, боксом, регби, йогой, провести силовой тренинг или сыграть в волейбол. На Ленинградском спуске продолжает свою работу боксерский ринг, а на площади Куйбышева по-прежнему проходят занятия на полосе препятствий и силовые тренинги. Там же для всех желающих от 12 лет проходят тренировки по падел-теннису.

Фото: администрация Самары