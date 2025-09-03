Я нашел ошибку
Главные новости:
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
Было изъято игровое оборудование.
Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.
4 сентября в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза до +21°С
СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова - спектаклем «Товар любовь».
Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 95-й театральный сезон
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»

3 сентября 2025 19:10
136
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».

Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении». Начиная с сентября завершили свою работу две площадки – в парке им. 50-летия Октября, где все три месяца работал настольный теннис и шахматы, и в парке им. Ю. Гагарина – там более 700 человек смогли попробовать свои силы и выполнить нормы ГТО. 

«Проект «Самара в движении» – это возможность показать взрослым и детям красоту каждого вида спорта. Поэтому хорошей традицией стало проводить праздники, посвященные одному конкретному направлению – фитнесу, йоге, боксу и другим. Благодарю всех, кто посетил в течение лета площадки, всех инструкторов и тренеров, наших партнеров за организацию мероприятий. Вместе у нас получилось сделать это лето по-настоящему ярким и спортивным», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева. 

В рамках Фестиваля фитнеса проводились занятия по йоге на траве и дыхательной гимнастике, соревнования по пляжным видам спорта – волейболу, футболу, теннису и функциональному тренингу. Для любителей джампинга и зумбы состоялись мастер-классы с тренерами фитнес-клубов. Для маленьких гостей работала анимационная площадка с аквагримом.

В сентябре продолжают свою работу три площадки проекта «Самара в движении». Так, на Первомайском спуске можно заняться зумбой, боксом, регби, йогой, провести силовой тренинг или сыграть в волейбол. На Ленинградском спуске продолжает свою работу боксерский ринг, а на площади Куйбышева по-прежнему проходят занятия на полосе препятствий и силовые тренинги. Там же для всех желающих от 12 лет проходят тренировки по падел-теннису.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

