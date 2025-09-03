Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьникам рассказали о подвиге Степана Калинина, после чего почтили память минутой молчания и возложили цветы.
Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в школе № 93 Промышленного района
На дистанции пешеходная-связка четвертого класса среди юниоров  победителями стали Кирилл Тютюньков и Александр Губанов.
Спортсмены Самарской области в числе победителей  первенства России по спортивному туризму
Она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь.
В Таиланде российская туристка заговорила на древнерусском, ударившись головой
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
В Таиланде российская туристка заговорила на древнерусском, ударившись головой

3 сентября 2025 20:38
114
Она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь.

В Таиланде российская туристка потеряла память и заговорила на древнерусском, ударившись головой, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

На второй день пребывания на курорте 45-летняя женщина из Томска поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Пациентке рекомендовали трепанацию черепа.

В настоящее время туристка не помнит своего имени, не узнает близких и общается исключительно на древнерусском языке. Предположительно, такая смена языка общения может быть связана с ее образованием — женщина изучала филологию и педагогику.

 

Фото:  freepik.com

