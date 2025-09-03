В Таиланде российская туристка заговорила на древнерусском, ударившись головой

В Таиланде российская туристка потеряла память и заговорила на древнерусском, ударившись головой, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
На второй день пребывания на курорте 45-летняя женщина из Томска поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь.
Медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Пациентке рекомендовали трепанацию черепа.
В настоящее время туристка не помнит своего имени, не узнает близких и общается исключительно на древнерусском языке. Предположительно, такая смена языка общения может быть связана с ее образованием — женщина изучала филологию и педагогику.
Фото: freepik.com