В Таиланде российская туристка заговорила на древнерусском, ударившись головой

В Таиланде российская туристка потеряла память и заговорила на древнерусском, ударившись головой, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

На второй день пребывания на курорте 45-летняя женщина из Томска поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Пациентке рекомендовали трепанацию черепа.

В настоящее время туристка не помнит своего имени, не узнает близких и общается исключительно на древнерусском языке. Предположительно, такая смена языка общения может быть связана с ее образованием — женщина изучала филологию и педагогику.

Фото: freepik.com