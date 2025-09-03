Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьникам рассказали о подвиге Степана Калинина, после чего почтили память минутой молчания и возложили цветы.
Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в школе № 93 Промышленного района
На дистанции пешеходная-связка четвертого класса среди юниоров  победителями стали Кирилл Тютюньков и Александр Губанов.
Спортсмены Самарской области в числе победителей  первенства России по спортивному туризму
Она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь.
В Таиланде российская туристка заговорила на древнерусском, ударившись головой
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в школе № 93 Промышленного района

3 сентября 2025 21:43
80
Школьникам рассказали о подвиге Степана Калинина, после чего почтили память минутой молчания и возложили цветы.

Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в День окончания Второй мировой войны.

На торжественной церемонии собрались Герой РФ, руководитель общественной организации "Герои России" Игорь Станкевич, участник комитета "Самара-450" Виталий Пичкунов, благодаря которому изготовили доску, а также вдова героя Надежда Егоровна и члены его семьи.

Школьникам рассказали о подвиге Степана Калинина, после чего почтили память минутой молчания и возложили цветы. Позже ученица 5-го класса Адель Васильева спела песню "Закаты алые".

Игорь Станкевич подарил образовательному учреждению копию золотой звезды Героя Советского Союза. А после окончания линейки гости отправились в школьный музей "Бестская крепость" на небольшую экскурсию. 

Члены семьи Калинина пообещали отдать в школьный музей архивные материалы для стенда, который будет посвящен Герою Советского Союза.

Источник:   СОВА

 

Фото: школа № 93

Теги: Самара Школа

