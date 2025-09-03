Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в школе № 93 Промышленного района

80

Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в День окончания Второй мировой войны.

На торжественной церемонии собрались Герой РФ, руководитель общественной организации "Герои России" Игорь Станкевич, участник комитета "Самара-450" Виталий Пичкунов, благодаря которому изготовили доску, а также вдова героя Надежда Егоровна и члены его семьи.

Школьникам рассказали о подвиге Степана Калинина, после чего почтили память минутой молчания и возложили цветы. Позже ученица 5-го класса Адель Васильева спела песню "Закаты алые".

Игорь Станкевич подарил образовательному учреждению копию золотой звезды Героя Советского Союза. А после окончания линейки гости отправились в школьный музей "Бестская крепость" на небольшую экскурсию.

Члены семьи Калинина пообещали отдать в школьный музей архивные материалы для стенда, который будет посвящен Герою Советского Союза.

Источник: СОВА

Фото: школа № 93