Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьникам рассказали о подвиге Степана Калинина, после чего почтили память минутой молчания и возложили цветы.
Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в школе № 93 Промышленного района
На дистанции пешеходная-связка четвертого класса среди юниоров  победителями стали Кирилл Тютюньков и Александр Губанов.
Спортсмены Самарской области в числе победителей  первенства России по спортивному туризму
Она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь.
В Таиланде российская туристка заговорила на древнерусском, ударившись головой
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета

3 сентября 2025 20:31
164
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.

В среду, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. На рассмотрение в основной повестке были вынесены два вопроса — о выполнении мероприятий по реализации программы социально-экономического развития региона в части сельского хозяйства, а также об исполнении муниципалитетами мероприятий, финансируемых из областного бюджета по госпрограммам.

В начале заседания губернатор сообщил о мерах, принятых Правительством РФ по поддержке ряда направлений развития региона: «Самарской области одобрены  дополнительные средства федерального бюджета на трехлетний период 2025-2027 годов – 8,6 миллиарда  рублей». Они будут учтены уже в текущей корректировке бюджета — соответствующее поручение получила заместитель председателя Правительства Самарской области — министр финансов региона Ольга Собещанская. Как пояснил глава региона, в первую очередь эти средства направлены на развитие промышленного потенциала.

Так, 3,2 млрд рублей будет направлено на создание инженерных коммуникаций третьей очереди ОЭЗ«Тольятти», где будет создаваться первый в России промышленный комплекс полного цикла по производству ксантановой камеди. Глава региона напомнил, что развитие ОЭЗ позволит привлечь на площадку еще больше сильного,высокотехнологичного промышленного бизнеса.

2,7 млрд рублей будет предоставлено дополнительно через Фонд развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья. «Мы с вами знаем, что эта проблема особая, накопленная, вместе с тем такую поддержку мы с вами получили, необходимо это доверие оправдать. Строительному блоку поручение — максимально эффективно подойти к решению данных вопросов», — отметил Вячеслав Федорищев.

Аналогичная сумма выделена Самарской области в виде казначейского инвестиционного кредита на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. «Это буквально десятки проектов в нашем регионе, которые требовали модернизации, восстановления. Благодарю министерство ЖКХ, заместителя председателя Правительства Самарской области Михаила Владимировича Белоусова, министраэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталия Васильевича Брижаня, всю команду, которая работала: мы эту возможность получили, надо теперь максимально быстро ее реализовать», — поставил задачу губернатор. Еще ряд заявок, которые регион готовил и подавал на федеральный уровень, будут рассматриваться в ближайшее время.

О том, как реализуются планы по развитию сельского хозяйства в рамках программы социально-экономического развития Самарской области, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.

Основные приоритеты аграрной политики Самарской области — обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами АПК, эффективное земледелие и интенсификация животноводства, развитие экспорта продукции АПК, комплексное развитие сельских территорий. Министр обозначил меры, принимаемые по всем этим направлениям, а также сообщил о ходе уборочной кампании. В настоящий момент убрано 77% площадей зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 29 центнеров с гектара – валовый сбор составил 2 млн 750 тысяч тонн. Специализированные хозяйства убирают картофель (более 16,4 тысяч тонн), овощные культуры (почти 30 тысяч тонн). Продолжается заготовка кормов к предстоящей зимовке, подготовка к севу озимых.

Как прокомментировал по итогам доклада министра врио вице-губернатора — руководителя Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко, все обозначенные мероприятия по развитию АПК соотносятся с Указом Президента РФ и поручениями губернатора и соответствуют целям увеличения доли экспорта и доли валового сбора сельхозпродукции.

Вячеслав Федорищев поручил при подготовке предстоящих рабочих мероприятий в Республике Беларусь, Китайской Народной Республике и некоторых других странах учитывать направление сельского хозяйства как одно из приоритетных. Также по поручению губернатора в конце сентября состоится встреча с руководителями сельхозпредприятий, чтобы обсудить необходимую поддержку.

По второму вопросу повестки доклад представил Виталий Брижань, он обозначил, на какой стадии находится сейчас исполнение государственных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в разрезе муниципалитетов. Это программы «Формирование комфортной городской среды на территории Самарской области», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области»,«Модернизация коммунального комплекса Самарской области», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В 2025 году по этим программам предусмотрены 83 мероприятия с объемом более 5,57 млрд рублей. Ряд муниципалитетов допустил отставание в освоении средств и исполнении проектов. Губернатор подчеркнул:выполнение нацпроектов, Указа Президента – безусловный приоритет. Проекты должны быть доведены до конца, материалы по недобросовестным подрядчикам переданы в правоохранительные органы. «Если наш регион будет оштрафован федеральным центром за это неисполнение, я буду настаивать, чтобы все до копейки вернулось в региональный бюджет не от лиц, которые представляются руководителями, владельцами этих компаний, а теми, кто по-настоящему за этим стоит. Мы в своем регионе порядок полностью обеспечим», — отметил губернатор.

В отношении электросетевого хозяйства глава региона подчеркнул: «У нас позиция единая. Мы не допустим, чтобы их нашего электросетевого хозяйства, газового хозяйства, из любого объекта инфраструктуры, который по разным причинам был передан в собственность частным структурам, многим добросовестным, которые сейчас выполняют свои функции, многим другим, – мы не допустим, чтобы оттуда изымались средства, которые бюджет Самарской области, наши жители через тарифы оплачивают, каким-то образом расхищались, даже под видом абсолютно законного, понятного инструмента продажи этих объектов». Вячеслав Федорищев поручил областному правительству на следующей неделе подготовить профильное совещание с представителями Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры Самарской области.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На дистанции пешеходная-связка четвертого класса среди юниоров  победителями стали Кирилл Тютюньков и Александр Губанов.
03 сентября 2025, 20:53
Спортсмены Самарской области в числе победителей  первенства России по спортивному туризму
На дистанции пешеходная-связка четвертого класса среди юниоров  победителями стали Кирилл Тютюньков и Александр Губанов. Спорт
107
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
03 сентября 2025, 19:35
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Общество
168
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
03 сентября 2025, 19:10
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении». Общество
171
В центре внимания
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
160
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
229
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
243
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
290
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
277
Весь список