Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета

В среду, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. На рассмотрение в основной повестке были вынесены два вопроса — о выполнении мероприятий по реализации программы социально-экономического развития региона в части сельского хозяйства, а также об исполнении муниципалитетами мероприятий, финансируемых из областного бюджета по госпрограммам.

В начале заседания губернатор сообщил о мерах, принятых Правительством РФ по поддержке ряда направлений развития региона: «Самарской области одобрены дополнительные средства федерального бюджета на трехлетний период 2025-2027 годов – 8,6 миллиарда рублей». Они будут учтены уже в текущей корректировке бюджета — соответствующее поручение получила заместитель председателя Правительства Самарской области — министр финансов региона Ольга Собещанская. Как пояснил глава региона, в первую очередь эти средства направлены на развитие промышленного потенциала.

Так, 3,2 млрд рублей будет направлено на создание инженерных коммуникаций третьей очереди ОЭЗ«Тольятти», где будет создаваться первый в России промышленный комплекс полного цикла по производству ксантановой камеди. Глава региона напомнил, что развитие ОЭЗ позволит привлечь на площадку еще больше сильного,высокотехнологичного промышленного бизнеса.

2,7 млрд рублей будет предоставлено дополнительно через Фонд развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья. «Мы с вами знаем, что эта проблема особая, накопленная, вместе с тем такую поддержку мы с вами получили, необходимо это доверие оправдать. Строительному блоку поручение — максимально эффективно подойти к решению данных вопросов», — отметил Вячеслав Федорищев.

Аналогичная сумма выделена Самарской области в виде казначейского инвестиционного кредита на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. «Это буквально десятки проектов в нашем регионе, которые требовали модернизации, восстановления. Благодарю министерство ЖКХ, заместителя председателя Правительства Самарской области Михаила Владимировича Белоусова, министраэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталия Васильевича Брижаня, всю команду, которая работала: мы эту возможность получили, надо теперь максимально быстро ее реализовать», — поставил задачу губернатор. Еще ряд заявок, которые регион готовил и подавал на федеральный уровень, будут рассматриваться в ближайшее время.

О том, как реализуются планы по развитию сельского хозяйства в рамках программы социально-экономического развития Самарской области, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.

Основные приоритеты аграрной политики Самарской области — обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами АПК, эффективное земледелие и интенсификация животноводства, развитие экспорта продукции АПК, комплексное развитие сельских территорий. Министр обозначил меры, принимаемые по всем этим направлениям, а также сообщил о ходе уборочной кампании. В настоящий момент убрано 77% площадей зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 29 центнеров с гектара – валовый сбор составил 2 млн 750 тысяч тонн. Специализированные хозяйства убирают картофель (более 16,4 тысяч тонн), овощные культуры (почти 30 тысяч тонн). Продолжается заготовка кормов к предстоящей зимовке, подготовка к севу озимых.

Как прокомментировал по итогам доклада министра врио вице-губернатора — руководителя Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко, все обозначенные мероприятия по развитию АПК соотносятся с Указом Президента РФ и поручениями губернатора и соответствуют целям увеличения доли экспорта и доли валового сбора сельхозпродукции.

Вячеслав Федорищев поручил при подготовке предстоящих рабочих мероприятий в Республике Беларусь, Китайской Народной Республике и некоторых других странах учитывать направление сельского хозяйства как одно из приоритетных. Также по поручению губернатора в конце сентября состоится встреча с руководителями сельхозпредприятий, чтобы обсудить необходимую поддержку.

По второму вопросу повестки доклад представил Виталий Брижань, он обозначил, на какой стадии находится сейчас исполнение государственных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в разрезе муниципалитетов. Это программы «Формирование комфортной городской среды на территории Самарской области», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области»,«Модернизация коммунального комплекса Самарской области», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В 2025 году по этим программам предусмотрены 83 мероприятия с объемом более 5,57 млрд рублей. Ряд муниципалитетов допустил отставание в освоении средств и исполнении проектов. Губернатор подчеркнул:выполнение нацпроектов, Указа Президента – безусловный приоритет. Проекты должны быть доведены до конца, материалы по недобросовестным подрядчикам переданы в правоохранительные органы. «Если наш регион будет оштрафован федеральным центром за это неисполнение, я буду настаивать, чтобы все до копейки вернулось в региональный бюджет не от лиц, которые представляются руководителями, владельцами этих компаний, а теми, кто по-настоящему за этим стоит. Мы в своем регионе порядок полностью обеспечим», — отметил губернатор.

В отношении электросетевого хозяйства глава региона подчеркнул: «У нас позиция единая. Мы не допустим, чтобы их нашего электросетевого хозяйства, газового хозяйства, из любого объекта инфраструктуры, который по разным причинам был передан в собственность частным структурам, многим добросовестным, которые сейчас выполняют свои функции, многим другим, – мы не допустим, чтобы оттуда изымались средства, которые бюджет Самарской области, наши жители через тарифы оплачивают, каким-то образом расхищались, даже под видом абсолютно законного, понятного инструмента продажи этих объектов». Вячеслав Федорищев поручил областному правительству на следующей неделе подготовить профильное совещание с представителями Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры Самарской области.