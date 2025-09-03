Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды

133

В среду, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе заседания регионального правительства объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок государственных служащих с применением полиграфа.

«По моему поручению с начала сентября развернута работа по разным направлениям: усиление подготовки кадров, повышение уровня нашей штабной культуры. Заработала процедура прохождения полиграфа», – сказал руководитель области, обращаясь к присутствующим.

Данное решение стало логическим продолжением курса на повышение прозрачности и эффективности работы органов власти, а также призвано исключить коррупционную составляющую в деятельности служащих.

В ближайшее время правительство Самарской области уйдет в техническую отставку, после чего будет сформирован новый состав. Все кандидаты на должности будут проходить проверку на полиграфе на добровольной основе.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Никита Зубко доложил о полной готовности системы к работе: «Проработали вопрос по категориям служащих, которые будут проходить полиграф. Сформировали список. Также по Вашему поручению полиграф будет проводиться либо при приеме на службу, либо по отдельным поручениям. Всё готово».

Первыми процедуру проверки на полиграфе пройдут губернатор Вячеслав Федорищев и председатель правительства региона Михаил Смирнов. Это подчеркивает готовность руководства области к максимальной открытости и ответственности.

Проверки будут носить системный характер и осуществляться в здании областного правительства с разъяснением прав проверяемых и строгим соблюдением всех норм действующего законодательства. Перед процедурой будет оцениваться состояние здоровья служащего для исключения любых рисков и обеспечения комфортных условий.

По словам Никиты Зубко, одним из операторов выступит структура Сбербанка, которая обладает необходимыми технологиями и экспертностью в данной области.

Внедрение данной системы направлено на формирование команды, основанной на принципах честности, ответственности и эффективности. Ожидается, что эта практика будет способствовать дальнейшему повышению уровня доверия к правительству со стороны граждан и инвесторов, а также станет дополнительным инструментом минимизации кадровых рисков.

