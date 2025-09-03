Я нашел ошибку
Главные новости:
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды

3 сентября 2025 16:01
133
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.

В среду, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе заседания регионального правительства объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок государственных служащих с применением полиграфа.

«По моему поручению с начала сентября развернута работа по разным направлениям: усиление подготовки кадров, повышение уровня нашей штабной культуры. Заработала процедура прохождения полиграфа», – сказал руководитель области, обращаясь к присутствующим.

Данное решение стало логическим продолжением курса на повышение прозрачности и эффективности работы органов власти, а также призвано исключить коррупционную составляющую в деятельности служащих.

В ближайшее время правительство Самарской области уйдет в техническую отставку, после чего будет сформирован новый состав. Все кандидаты на должности будут проходить проверку на полиграфе на добровольной основе.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Никита Зубко доложил о полной готовности системы к работе: «Проработали вопрос по категориям служащих, которые будут проходить полиграф. Сформировали список. Также по Вашему поручению полиграф будет проводиться либо при приеме на службу, либо по отдельным поручениям. Всё готово».

Первыми процедуру проверки на полиграфе пройдут губернатор Вячеслав Федорищев и председатель правительства региона Михаил Смирнов. Это подчеркивает готовность руководства области к максимальной открытости и ответственности.

Проверки будут носить системный характер и осуществляться в здании областного правительства с разъяснением прав проверяемых и строгим соблюдением всех норм действующего законодательства. Перед процедурой будет оцениваться состояние здоровья служащего для исключения любых рисков и обеспечения комфортных условий.

По словам Никиты Зубко, одним из операторов выступит структура Сбербанка, которая обладает необходимыми технологиями и экспертностью в данной области.

Внедрение данной системы направлено на формирование команды, основанной на принципах честности, ответственности и эффективности. Ожидается, что эта практика будет способствовать дальнейшему повышению уровня доверия к правительству со стороны граждан и инвесторов, а также станет дополнительным инструментом минимизации кадровых рисков.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

 

