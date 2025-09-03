Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

166

Уважаемые жители Самарской области!

3 сентября в нашей стране — День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» в 2005 году, напоминает нам о трагедии в Беслане, когда во время празднования Дня знаний от рук террористов погибли сотни людей - дети, их родители, учителя.

Этот чудовищный акт терроризма, отличающийся особым цинизмом и бесчеловечностью, еще раз показал, что терроризм и экстремизм – это не абстрактные понятия, а жестокие реалии современности. И для того, чтобы поставить заслон террористическим атакам, которые участились сегодня в связи с проведением специальной военной операции, мы должны проявлять особую бдительность, гражданскую ответственность и солидарность. Только сплоченное общество во взаимодействии с силовыми структурами способно эффективно противостоять террористическим угрозам и людоедской идеологии террора.

Пытаясь посеять страх и смуту, террористы не гнушаются никакими средствами и даже за небольшую мзду готовы убивать ни в чем не повинных людей. Начиная с разрухи в головах, с попрания закона, с предательства они заканчивают готовностью пролить кровь.

Так защитим же наших детей, наше будущее от тех, кто пытается расшатать ситуацию в стране и Самарской области, кто не хочет, чтобы Россия развивалась как суверенное, цивилизованное государство.

Давайте сомкнем наши ряды и дадим решительный отпор терроризму!

Давайте будем ответственны за наш общий дом, за наше Отечество!

«Давайте, - как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, - будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна»!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев