В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад

3 сентября 2025 19:35
128
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад. Памятные мероприятия прошли в том числе во всех общеобразовательных учреждениях областной столицы. Школьникам рассказали о событиях 2004 года и напомнили о правилах безопасности.

Ученики и педагоги школ №№ 12, 26 и 132 в числе других учреждений присоединились к всероссийской акции «Капля жизни». Во время событий в бесланской школе многие дети-заложники страдали от жажды, поэтому сегодня в память о них участники акции полили цветы в Саду Памяти.

«Очень хорошо помню, как 21 год назад я была учителем математики, и 1 сентября, в День знаний, вся страна замерла в ужасе. Два дня мы ждали, когда освободят из заложников детей и взрослых. Спасти удалось, но не всех, поэтому 3 сентября для нашей страны – это день скорби и подвига. Это день, когда мы все напоминаем друг другу о том, что самое главное – это жизнь, что нужно быть внимательными, чуткими и самое главное – неравнодушными», – сказала директор школы № 132 Наталья Сокур.

В Строительно-энергетическом колледже имени Петра Мачнева сегодня открылась тематическая фотовыставка «Помнить, чтобы жить». В экспозиции представлены 33 стенда с фотографиями и информацией о терактах, которые в разные годы произошли в России – в аэропорте Домодедово и в Московском метрополитене, в Волгограде и Махачкале, Буйнакске и Волгодонске, «Норд-Ост» и «Невский экспресс», Крокус Сити Холл. После презентации фотовыставки студенты встретились с экспертами, рассказавшими о мерах наказания, которые грозят за противоправные деяния.

«В нынешнее время в условиях проведения специальной военной операции особенно важно говорить со школьниками и студентами об актуальных угрозах, связанных с экстремизмом и терроризмом.  Важно, чтобы в случае необходимости они не растерялись и смогли оказать противодействие вербовке, которую противник проводит на нашей территории, среди наших граждан. Чтобы они были более разборчивы в отношениях с окружающими людьми», – отметил ветеран специальной военной операции, представитель Ассоциации ветеранов СВО Самары Артур Губайдуллин.

Фотовыставку «Помнить, чтобы жить» в течение учебного года смогут увидеть студенты других учебных заведений Самары.

Напомним, во время трагических событий в Беслане в Северной Осетии с 1 по 3 сентября 2004 года боевики захватили в заложники учеников, родителей и учителей – всего более 1000 человек – и целых три дня удерживали их в здании школы № 1. В результате жестокого террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Школа

