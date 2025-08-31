Я нашел ошибку
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
В Самарской области мошенники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
Россияне с 1 сентября смогут отписаться от спам-звонков в приложении оператора
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями

31 августа 2025 13:37
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями

Мероприятие прошло в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Так, госавтоинспекторы Красноярского района провели профилактическую акцию «Безопасность в ваших руках», в рамках которой побеседовали с водителями, напоминая им о важности соблюдения Правил дорожного движения и об ответственности за управление транспортным средством без прав соответствующей категории или в состоянии опьянения.

В завершение акции участникам вручили информационные буклеты, в которых содержится полезная информация о правилах ПДД и советы по безопасному вождению.

