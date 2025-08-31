Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями

93

Мероприятие прошло в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Так, госавтоинспекторы Красноярского района провели профилактическую акцию «Безопасность в ваших руках», в рамках которой побеседовали с водителями, напоминая им о важности соблюдения Правил дорожного движения и об ответственности за управление транспортным средством без прав соответствующей категории или в состоянии опьянения.

В завершение акции участникам вручили информационные буклеты, в которых содержится полезная информация о правилах ПДД и советы по безопасному вождению.