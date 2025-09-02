В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели

135

19 сентября в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает посетить открытие выставки произведений Зураба Церетели. «Я садовником родился» – такое название получит грядущая экспозиция, на которой можно будет увидеть десятки произведений живописи, графики, скульптуры и эмали всемирно известного художника.

12+

«Я садовником родился» станет одной из первых посмертных выставок Зураба Константиновича: напомним, что народный художник СССР и России, президент РАХ скончался в апреле 2025 года на 92-м году жизни. Его близкие говорят, что до самых последних дней мэтр не выпускал из рук карандаш и трудился над новыми работами, до конца оставаясь верным искусству и продолжая возделывать свой «сад».

«Лучший памятник художнику – его искусство. Чем оно дольше живёт, радует, чем дольше к нему интерес, тем лучше, удачнее этот памятник! Вот мы все когда-нибудь уходим, а искусство наше остаётся жить дальше. Так что, мне кажется, главный памятник каждый из нас, художников, ещё при жизни создаёт себе сам», – говорил Зураб Церетели.

Предстоящая экспозиция в «Новом пространстве» подарит самарцам редкую возможность увидеть тот «памятник», который воздвиг себе Зураб Константинович, во всей его красе и многообразии. Здесь будет представлено более шестидесяти работ живописи, включая полотна серии «Я художником родился», а также десятки творений, выполненных на бумаге, из бронзы, меди и в технике объёмной эмали. Всего в галерее покажут 118 экспонатов – так что выставка обещает быть знаковой ещё и по своему масштабу. Открытие экспозиции пройдёт в блистательном музыкальном сопровождении: на импровизированной сцене галереи выступит камерный состав музыкантов оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

19 сентября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

Отметим, что выставка «Я садовником родился» станет также и прологом к другому важному событию культурной жизни Самары: Межрегиональному книжному фестивалю «Время читать», организатором которого является СОУНБ. Фестиваль пройдёт 20 сентября в сквере на площади им. Куйбышева с 11:00 до 21:00. Его посетителей ждут встречи с российскими писателями, книжная ярмарка, театральный марафон, художественные выставки и многое другое.