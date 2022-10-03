Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня Конструктор, запущенный в апреле прошлого года, включает 50 различных программ.
Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей
Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» Арсений Ганин и Павел Желандинов поедут в Мелитополь.
На Донбасс отправились самарские добровольцы
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
В Самарской области сохранится порывистый ветер
Работа пенитенциарных медиков ведется совместно с сотрудниками Самарского областного клинического диспансера.
В УФСИН СО организовано оказание медицинской помощи осужденным, страдающим онкологией
Одним из победителей стал Артем Шмидт со своим проектом «Разработка силового функционального протеза пальца».
Инновационные проекты Самарской области получат поддержку Фонда содействия инновациям
По итогам медального зачета сборная 63 региона заняла третье место.
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»
Представители 63 региона завоевали четыре медали.
В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо
Основная деятельность завода: хранение, приемка, переработка и отгрузка масличных культур и пшеницы.
«Большечерниговский комбикормовый завод» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд

3 октября 2022 12:59
218
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд

На железнодорожном маршруте Казань — Самара появится дополнительный рейс. Это объяснили повышенным спросом на такие перевозки. Поезд запустят на одну поездку туда и обратно. Это будет 7 и 8 октября 2022 года.

— Дополнительный поезд Казань — Самара отправится из Казани 7 октября в 21:20 и прибудет в Самару на следующий день в 10:25. В пути следования поезд совершит остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск Центральный и Жигулевское Море, — рассказали представители РЖД.

В обратный путь из Самары поезд отправится 8 октября в 19:25 и прибудет в столицу Татарстана на следующий день в 06:52. Поезд совершит остановки на станциях Сызрань, Ульяновск Центральный, Буа и Зеленый Дол.

В составе поезда — купейные вагоны и вагон для маломобильных пассажиров со специальными купе увеличенной площади. Продажа билетов уже открыта, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
03 октября 2022, 14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность эффективного взаимодействия ГУ МВД и региональных органов власти. Общество
187
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
03 октября 2022, 13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
Сегодня, 3 октября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 20:00 состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Краснодар». . Транспорт
232
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
03 октября 2022, 12:43
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
Лидером по количеству заявок стала номинация «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» – более 1000 заявок.  Образование
385
В центре внимания
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
191
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
236
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
3 октября 2022  12:59
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
216
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
3 октября 2022  12:43
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
391
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
3 октября 2022  12:39
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
190
Весь список