Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд

218

На железнодорожном маршруте Казань — Самара появится дополнительный рейс. Это объяснили повышенным спросом на такие перевозки. Поезд запустят на одну поездку туда и обратно. Это будет 7 и 8 октября 2022 года.

— Дополнительный поезд Казань — Самара отправится из Казани 7 октября в 21:20 и прибудет в Самару на следующий день в 10:25. В пути следования поезд совершит остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск Центральный и Жигулевское Море, — рассказали представители РЖД.

В обратный путь из Самары поезд отправится 8 октября в 19:25 и прибудет в столицу Татарстана на следующий день в 06:52. Поезд совершит остановки на станциях Сызрань, Ульяновск Центральный, Буа и Зеленый Дол.

В составе поезда — купейные вагоны и вагон для маломобильных пассажиров со специальными купе увеличенной площади. Продажа билетов уже открыта, пишет 63.ру.