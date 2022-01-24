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Мэрия Самары подала в суд на муниципального автобусного перевозчика

24 января 2022 10:27
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Мэрия Самары подала в суд на муниципального автобусного перевозчика

В региональный Арбитражный суд поступил иск Департамента управления имуществом Самары к муниципальному предприятию «Пассажирский автомобильный транспорт», более известному горожанам как «Пассажиравтотранс». Чиновники потребовали взыскать с МП 13 миллионов рублей.

— Это задолженность по отчислению части прибыли «Пассажиравтотранса». За 2011 год она составила 8,71 миллиона рублей, за 2019 год — 3,82 миллиона рублей, за 2020 год — 462,97 тысячи рублей, — следует из материалов суда.

Правда, начало процесса пришлось отложить из-за того, что представители департамента нарушили правила обращения с иском, а именно — не предоставили документы, свидетельствующие о направлении копии заявления ответчику. Чиновникам дали срок до 11 февраля, чтобы устранить нарушения, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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