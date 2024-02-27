Легковые и легкие коммерческие автомобили исключены из программы льготного лизинга

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Минпромторг РФ внес изменения в перечень автомобилей, которые могут участвовать в программе льготного лизинга.

Как сказано в сообщении ведомства, легковые и легкие коммерческие автомобили исключены из программы.

В Минпромторге ТАСС пояснили, что льготный лизинг в настоящее время распространяется на седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотные автомобили.

Используемые для пассажирских перевозок модели "Газель Некст" и "Соллерс Атлант" могут быть реализованы со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета.

Физические лица в основном покупают легковые автомобили, продолжили в Минпромторге, поэтому для них актуальна программа льготного автокредитования.

В министерстве пообещали следить за ситуацией на автомобильном рынке РФ, пишет Смотрим.