Контроль над дорожными знаками могут вернуть МВД

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минтранса к закону «Об организации дорожного движения», выяснил «Ъ». Законопроект обязывает власти всех уровней согласовывать с МВД проекты организации дорожного движения (ПОДД; схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, камер на дорогах). Эта процедура не входила в полномочия полиции с 2013 года.

По словам первого замминистра МВД Александра Горового, большинство нарушений в области безопасности движения допускается на этапе разработки ПОДД, в результате возникают «риски причинения вреда жизни и здоровью граждан», поэтому согласование проектов с ГИБДД нужно вернуть.

Согласно поправкам, установку знаков, разметки, светофоров и камер можно не согласовывать только в двух случаях. Первый — аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, если движение ограничено не более двух дней. Второй касается проведения массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток, пишет Коммерсантъ.