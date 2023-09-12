Количество фотофиксаций ДТП в августе более чем в два раза превысило прошлогодние показатели

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Если в августе 2022 года фотофиксацию ДТП при помощи приложений для урегулирования убытка по Европротоколу использовали 6 тысяч человек, то в августе 2023 года было зафиксировано уже 13 тысяч фотофиксаций. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

При этом количество электронных извещений о ДТП, направленных страховым компаниям через приложения в августе 2023 года, составило две тысячи штук, тогда как в августе 2022 года их было зафиксировано только 500 штук, то есть зафиксирован рост количества электронных извещений в четыре раза, отметил Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что предыдущий рекорд по количеству фотофиксаций ДТП был зафиксирован в июле 2023 года, когда их количество составило 11 тысяч штук.

“Думаю, динамика по росту различных электронных сервисов, в первую очередь, способствующих росту клиентского сервиса страховщиков - это тот драйвер на ближайшее время, который повысит ценность страховых продуктов, сделает страховщиков более интересными для людей, более оперативными, быстрыми и понятными”, - сказал Евгений Уфимцев.