КбшЖД развивает новые маршруты

Я нашел ошибку
Главные новости:
В парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 
В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса
Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 
«АТС Авто» - резидент «Жигулёвской долины» успешно развивает выпуск экотранспорта
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. 
Тольяттинец, надеясь подзаработать, отдал мошенникам 1 400 000 рублей
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»
Определят победителя Всероссийского конкурса.
В Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт»
Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты.
Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел собственной разработки
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции
Несмотря на похолодание, гастрономический праздник прошел с размахом, а точка посткроссинга привлекла сотни посетителей.
С площадки гастрофестиваля «Самара со вкусом» его гости отправили 250 открыток
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

КбшЖД развивает новые маршруты

29 сентября 2025 14:49
87
Куйбышевская железная дорога активно развивает логистические маршруты «жд-река-море», в том числе сотрудничество с ПАО «Порт Тольятти».

Куйбышевская железная дорога активно развивает логистические маршруты «жд-река-море», в том числе сотрудничество с ПАО «Порт Тольятти», который осуществляет грузовые перевозки в Балтийский, Черный, Каспийский и Средиземноморский бассейны.

Порт Тольятти располагает железнодорожными путями длиной 6,9 км, грузовым флотом из 34 единиц, 7 причалами и современным оборудованием для погрузки. Порт работает круглосуточно и способен выполнять погрузочно-разгрузочные работы с различными грузами, кроме опасных.

Порт заинтересован в сотрудничестве по МТК «Север-Юг». В марте 2025 года порт подключился к Личному кабинету клиента РЖД и системе ЭТРАН. С апреля по август 2025 года в порту Тольятти было перевалено 56 тыс. тонн грузов, включая сталь и алюминиевые сплавы, которые были доставленный Куйбышевской железной дорогой.

Для увеличения объемов перевозок в страны Ближнего Востока формируется грузовая база с других железных дорог. На Куйбышевской железной дороге создана рабочая группа для оптимизации взаимодействия с ПАО «Порт Тольятти», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Теги: Самара Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Голы: Пестряков, Бистрович .
20 сентября 2025, 22:39
"Акрон" - "Рубин" - 2:2
Голы: Пестряков, Бистрович. Спорт
776
Программа фестиваля традиционно разнообразна: оперные и балетные постановки, симфонические, камерные и хоровые концерты, а также творческие встречи и научная конференция «Шостакович в зеркале культуры XXI века» с участием деятелей культуры России.
03 сентября 2025, 14:37
Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» пройдет в Самаре и Тольятти
Программа фестиваля традиционно разнообразна: оперные и балетные постановки, симфонические, камерные и хоровые концерты, а также творческие встречи и научная... Культура
764
Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев. 
22 июля 2025, 15:07
Московская кинокомпания снимет в Самарской области сериал про АВТОВАЗ
Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев.  Общество
768
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
138
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
170
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
470
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1193
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
518
Весь список