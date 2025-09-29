КбшЖД развивает новые маршруты

87

Куйбышевская железная дорога активно развивает логистические маршруты «жд-река-море», в том числе сотрудничество с ПАО «Порт Тольятти», который осуществляет грузовые перевозки в Балтийский, Черный, Каспийский и Средиземноморский бассейны.

Порт Тольятти располагает железнодорожными путями длиной 6,9 км, грузовым флотом из 34 единиц, 7 причалами и современным оборудованием для погрузки. Порт работает круглосуточно и способен выполнять погрузочно-разгрузочные работы с различными грузами, кроме опасных.

Порт заинтересован в сотрудничестве по МТК «Север-Юг». В марте 2025 года порт подключился к Личному кабинету клиента РЖД и системе ЭТРАН. С апреля по август 2025 года в порту Тольятти было перевалено 56 тыс. тонн грузов, включая сталь и алюминиевые сплавы, которые были доставленный Куйбышевской железной дорогой.

Для увеличения объемов перевозок в страны Ближнего Востока формируется грузовая база с других железных дорог. На Куйбышевской железной дороге создана рабочая группа для оптимизации взаимодействия с ПАО «Порт Тольятти», сообщает пресс-служба КбшЖД.