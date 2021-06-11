Капитально отремонтируют еще шесть вагонов самарского метро

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Сегодня из Самары в Санкт-Петербург на завод АО «Метровагонмаш» отправились для обновления очередные 6 вагонов (4 головных и 2 промежуточных) серии 81-714/717.5. Капитальный ремонт парка вагонов муниципального предприятия «Самарский метрополитен» продолжается в рамках реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы.

Отметим, что этой работе уделяется повышенное внимание. Важно, чтобы вагоны были не только комфортабельными для пассажиров и машинистов. Требования, касающиеся обеспечения безопасности по всем направлениям, учтены в контракте.

«В рамках контракта будут проведены работы по замене и ремонту изношенных узлов и деталей, в том числе систем вентиляции, автоматической системы пожаротушения, электродвигателей, пневматического, электрического и тормозного оборудования. Для обновления экстерьера и интерьера вагонов будут применяться современные износостойкие материалы и краски, – подчеркнул заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин. –Сиденья, полы и поручни также будут заменены. Головные вагоны оснастят специальным местом для маломобильных пассажиров. Все салоны вагонов будут укомплектованы системой видеонаблюдения».

Алгоритм перемещения подвижного состава отработан до мелочей. Так, «груз» с территории электродепо «Кировское» доставляется сначала с помощью отдельного локомотива на железнодорожную станцию отправления «Безымянка», с которой отдельным составом с вагонами прикрытия направляется на станцию прибытия. Перегоняют вагоны по железной дороге, ширина рельсовой колеи которой совпадает с шириной колеи метрополитенов, сообщает горадминистрация.

Планируется, что капитально-восстановительный ремонт закончится в ноябре текущего года. После прохождения ремонта вагоны будут отвечать самым высоким требованиям по уровню энергоэффективности и эксплуатационной надежности.

«После капремонта срок службы вагонов продлевается еще на 15 лет. Таким образом, обновленные вагоны будут перевозить самарцев и гостей города до 2036 года», – добавил Олег Яхин.

Напомним также, что с новой «начинкой» и волжским дизайном в середине декабря 2020 года в Самару после аналогичных работ вернулись первые 6 вагонов. 2 головных и 4 промежуточных согласно заявленным объемам работ удалось привести в порядок всего за два месяца.

Городские власти намерены и далее поэтапно, по мере поступления финансирования обновлять парк метрополитена. Сейчас в нем 28 вагонов 1987 года выпуска, 4 вагона - 1988 года, 12 вагонов - 1991 года и 2 вагона - 1992 года.

Техобслуживание и текущий ремонт выполняются в электродепо «Кировское», где имеется необходимая база, чтобы поезда выпускались на линию в технически исправном состоянии.

В Самаре услугами самого быстрого и экологичного вида общественного транспорта в настоящее время ежедневно в среднем пользуются 31 000 пассажиров.