Капитально отремонтируют еще шесть вагонов самарского метро

Я нашел ошибку
Главные новости:
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «101», «01».
В губернии сохранятся ливень, гроза с сильным ветром, град
В состязаниях приняли участие 18 команд из разных городов и районов Самарской области.
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,43.
В регионе выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции
В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин.
Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Тольятти
Цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
ГИБДД СО в выходные дни вновь проведет  масштабные рейдовые мероприятия   
Сбер научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы.
Сбер поздравил россиян с Днём России и с помощью нейросети воссоздал национальные костюмы
Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России
Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.2
0.12
EUR 87.81
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Капитально отремонтируют еще шесть вагонов самарского метро

11 июня 2021 13:20
125
Капитально отремонтируют еще шесть вагонов самарского метро

Сегодня из Самары в Санкт-Петербург на завод АО «Метровагонмаш» отправились для обновления очередные 6 вагонов (4 головных и 2 промежуточных)  серии 81-714/717.5. Капитальный ремонт парка вагонов муниципального предприятия «Самарский метрополитен» продолжается в рамках реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы.

    Отметим, что этой работе уделяется повышенное внимание. Важно, чтобы вагоны были не только комфортабельными для пассажиров и машинистов. Требования, касающиеся обеспечения безопасности по всем направлениям, учтены в контракте. 

    «В рамках контракта будут проведены  работы по замене и ремонту изношенных узлов и деталей, в том числе систем вентиляции, автоматической системы пожаротушения, электродвигателей, пневматического, электрического и тормозного оборудования. Для обновления экстерьера и интерьера вагонов будут применяться современные износостойкие материалы и краски, – подчеркнул заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин. –Сиденья, полы и поручни также будут заменены. Головные вагоны оснастят специальным местом для маломобильных пассажиров. Все салоны вагонов будут укомплектованы системой видеонаблюдения».

    Алгоритм перемещения подвижного состава отработан до мелочей. Так, «груз» с территории электродепо «Кировское» доставляется сначала с помощью отдельного локомотива на железнодорожную станцию отправления «Безымянка», с которой отдельным составом с вагонами  прикрытия направляется на станцию прибытия. Перегоняют вагоны по железной дороге, ширина рельсовой колеи которой совпадает  с шириной колеи  метрополитенов, сообщает горадминистрация. 

    Планируется, что капитально-восстановительный ремонт закончится в ноябре текущего года. После прохождения ремонта вагоны будут отвечать самым высоким требованиям по уровню энергоэффективности и эксплуатационной надежности. 

    «После капремонта срок службы вагонов продлевается еще на 15 лет. Таким образом, обновленные вагоны будут перевозить самарцев и гостей города до 2036 года»,  – добавил Олег Яхин.

    Напомним также, что с новой «начинкой» и волжским дизайном в середине декабря 2020 года в Самару после аналогичных работ вернулись первые 6 вагонов. 2 головных и 4 промежуточных согласно заявленным объемам работ удалось привести в порядок всего за два месяца. 

    Городские власти намерены и далее поэтапно, по мере поступления финансирования обновлять парк метрополитена. Сейчас в нем 28  вагонов 1987 года выпуска, 4 вагона - 1988 года, 12 вагонов  - 1991 года и 2 вагона - 1992 года.

    Техобслуживание и текущий ремонт выполняются в электродепо «Кировское», где имеется необходимая база, чтобы поезда выпускались на линию в технически исправном состоянии. 

    В Самаре услугами самого быстрого и экологичного вида общественного транспорта в настоящее время ежедневно в среднем пользуются 31 000 пассажиров.

 

Теги: городской транспорт метро ремонт вагонов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Открыта продажа билетов на «Ласточку» по маршруту Самара – Жигулевское Море через мобильное приложение
11 июня 2021, 12:34
Открыта продажа билетов на «Ласточку» по маршруту Самара – Жигулевское Море через мобильное приложение
С 12 июня скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевское Море – Самара будут курсировать ежедневно 6 раз в день. Транспорт
224
Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга
11 июня 2021, 11:40
Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга
В этом месяце зоны катания в центре будут ограничены, а скорость движения самокатов снижена. В стране
137
Московскому метро сегодня исполняется 86 лет
15 мая 2021, 12:56
Московскому метро сегодня исполняется 86 лет
Праздничные составы будут курсировать по кольцевой линии сегодня и завтра. Транспорт
612
В центре внимания
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
95
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
112
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
164
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
551
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
731
Весь список