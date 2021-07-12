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Вторую линию метрополитена в Самаре предложили завершить у речного вокзала

12 июля 2021 12:25
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Вторую линию метрополитена в Самаре предложили завершить у речного вокзала

С Хлебной площади планируется сместить предполагаемую конечную остановку метро в район речного вокзала. Этот вариант предложил планировщик проекта ради того, чтобы снять нагруженность трафиком возле Фрунзенского моста, как сообщает Volga.ru.

Из-за изменении трассировки съездов в районе Хлебной площади и Фрунзенского моста и предполагаемой трассы объездной дороги.

Судя по схемам, станцию могут разместить в районе шестого причала Речного вокзала, расположенной между улицами Комсомольской и Крупской. Адмиистрации осталось решить вопрос с расположением остановки, потому что данный участок занимает здание большой компании и еще несколько домов.

Управляющая компания «ВТС-П» признает, что перенос конечной станции метрополитена в этот район позволит не только снять проблемы с пробками возле моста, но и обеспечит дополнительный пассажирский трафик. Но важнее всего, что перемещение конечной станции наконец свяжет крупнейшие транспортные узлы в единую систему, пишет ПроГородСамара.

Теги: городской транспорт метро строительство метро

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