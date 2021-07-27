В Самаре за 159 млн рублей отремонтируют 5 вагонов метро

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В Самаре до конца 2021 года обновят еще пять вагонов метро. Муниципальное предприятие сейчас ищет того, кто займется ремонтом. Стоимость контракта – более 159 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Восстановить планируется головные и промежуточные вагоны 1987 года выпуска. Подрядчику нужно будет продлить срок их службы на 15 лет. В плане работ – обновление кузова, электро- и механического оборудования и внутренней отделки салонов. Так, необходимо заменить стекла в окнах и дверях, установить антивандальные диваны и поручни из нержавеющей стали, а также сделать места для инвалидов (в торце вагона с правой стороны).



Итоги электронного аукциона подведут 6 августа. Подрядчик должен будет приступить к выполнению работ с момента подписания контракта. Срок завершения – до 30 ноября 2021 года. Гарантия на ремонт вагонов составит 2 года, пишет Сова.инфо.