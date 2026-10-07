Самарская область присоединилась к просветительскому проекту для молодежи Минэнерго России и Общества «Знание»

Министерство энергетики Российской Федерации совместно с Обществом «Знание» дали старт всероссийской просветительской акции «Россия — энергетическая держава», приуроченной к Международному форуму «Российская энергетическая неделя». Она проходит с 28 сентября по 31 октября для учащихся 7–11 классов.

В Самарской области мероприятия пройдут в школах Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнева, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска, а также во всех муниципалитетах, в том числе на площадках Лекториев Знания в Большечерниговском, Борском, Волжском, Камышлинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Нефтегорском, Сергиевском, Сызранском, Шенталинском районах.

«Будущее российской энергетики напрямую связано с теми, кто сегодня только выбирает свой профессиональный путь. Поэтому особенно важно уже со школьной скамьи показывать молодым людям масштаб отрасли, ее современные технологии и возможности для самореализации. Наша задача — дать ребятам возможность увидеть энергетику изнутри, понять, какие задачи стоят перед топливно-энергетическим комплексом и какие перспективы он открывает. Рассчитываем, что акция „Россия — энергетическая держава“ поможет школьникам сделать осознанный выбор и связать свое будущее с энергетикой страны», — отметил Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

В рамках акции «Россия — энергетическая держава» для школьников организованы интерактивные занятия, встречи с экспертами отрасли и образовательные экскурсии на действующие предприятия топливно-энергетического комплекса. Главная цель — сформировать у молодежи живой интерес к профессиям в сфере энергетики, популяризировать достижения русской инженерной школы и рассказать школьникам о перспективах развития отечественной энергетики.

Лекции просветительского проекта охватывают широкий круг тем — от военной истории и памяти о героях до современных технологий и правил эффективной коммуникации. Слушатели узнают о судьбах защитников Отечества и нравственном выборе человека на войне, о том, как устроена энергетическая система страны и почему Россия заслуженно называется энергетической державой, как безопасно и грамотно использовать нейросети в повседневной жизни, а также как создавать презентации, которые убеждают аудиторию и приводят к нужным решениям.

Независимо от темы, каждая встреча сочетает знания с практическими выводами: школьники не просто получают новую информацию, но и учатся применять ее в работе и повседневной жизни. А главное, встречи формируют ценности созидательного труда, ответственности и неравнодушия — качества, которые остаются актуальными в любой профессии и в любой исторической эпохе.

15 октября 2026 года в рамках курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» для обучающихся 6–11 классов также состоится профориентационное отраслевое занятие «Россия комфортная: энергетика». Оно нацелено на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, знакомство с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда.

Совместно с Фондом гуманитарных проектов разработаны методические материалы . Кроме того, подготовлены видеоматериалы об отрасли и деятельности ПАО «Газпром». В частности, один из материалов посвящен ООО «Газпром добыча Надым» — первому газодобывающему предприятию на севере Западной Сибири, осваивавшему Медвежье, Уренгойское и Ямбургское месторождения. Предприятие является градообразующим для Надыма и поселка Пангоды.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»