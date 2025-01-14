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Из Самары планируют пустить скоростную «Ласточку» до Уфы

14 января 2025 13:23
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Из Самары планируют пустить скоростную «Ласточку» до Уфы

В Самаре собираются увеличивать количество маршрутов, на которых будут ездить скоростные электрички «Ласточка». В том числе и в другие регионы.

— Одно из рассматриваемых направлений — из Самары в Уфу. Но сначала это проект надо тщательно проработать с точки зрения подвижного состава, графика. Хотелось бы, чтобы «Ласточка» в Уфу была запущена в 2026 году, но точно называть дату пока рано, — отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Предполагается, что электричка будет ездить до Уфы через Похвистнево и Абдулино.

В понедельник, 13 января, на КбшЖД открыли новое направление «Ласточки» — из Тольятти через Самару в Новокуйбышевск и обратно. До этого скоростная электричка ездила из автограда до областного центра.

«Ласточка» начала курсировать в Самарской области летом 2021 года. И за это время на ней прокатились уже около четырех миллионов человек, пишет 63.ру.

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