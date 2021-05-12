Из Самары на Черное море на поезде: расписание

181

Стало известно, когда и как будут курсировать прямые поезда из Самары до черноморского побережья. Об этом сообщили представители Куйбышевской железной дороги.



Пассажирский поезд № 473/474, следующий по маршруту Самара — Анапа, будет отправляться со 2 июня по 4 сентября по четным числам. Поезд из Анапы будет ходить с 4 июня по 6 сентября по нечетным числам.

Состав, курсирующий по маршруту № 117/118 Самара — Адлер, уже запущен. Поезд отправляется с 24 апреля до 28 мая и со 2 ноября по четным числам. Ежедневное отправление запланировано с 29 мая по 13 сентября. По нечетным числам состав будет ходить осенью. Точнее, с 17 сентября по 31 октября. А уже со 2 ноября состав будет курсировать по четным датам. Обратный поезд уже ходит: c 26 апреля по 30 мая состав следует по четными числам, а с 31 мая по 15 сентября будет курсировать ежедневно.



Самарцы также смогут уехать в Абхазию. Поезд № 487/488 Самара — Сухум будет уходить из Самары в июле — 19, 24 и 29-го числа. В августе же количество рейсов увеличится. Поезд пустят 3, 8, 13, 18, 23, 28-го числа. Обратный состав из Сухума будет курсировать 22 и 27 июля, а также 1, 6, 11, 16, 21, 26 августа и 1 сентября.



А для тех, кто не успеет купить билет на прямые поезда, есть проходящие. Среди них состав № 453/454 Уфа — Новороссийск. Также на юг можно отправиться на поезде № 461/462. Состав следует по маршруту Уфа — Адлер. А вот до Анапы можно добраться на поезде № 503/504. Он курсирует по маршруту Уфа — Анапа, пишет 63.ру.