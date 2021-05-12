Из Самары на Черное море на поезде: расписание

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок.
Появилась интерактивная карта арт-площадок, которые примут участие в акции "Ночь музеев-2021" в Самаре
Встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров.
В региональном центре «Мой бизнес» запустили серию бизнес-завтраков по вторникам 
«Общее  решение»  —  игра,  возможность  пережить  коллективный  опыт  созидания.
В  рамках  Волгафест  2021  стартует  арт-проект   Андрея  Сяйлева  «Общее  решение»  
Тема фестиваля – «Движение навстречу». О возможностях Волгафеста 2021.
Волгафест пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной в Самаре
И за скорейшее выздоровление раненых.
В храмах Самарской области молятся о невинно погибших при стрельбе в казанской школе
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
Продажи новых автомобилей в России в апреле увеличились на 290%
Продажи новых автомобилей в России в апреле увеличились на 290%
Кабмин сообщил о дополнительных выплатах для россиян
Кабмин сообщил о дополнительных выплатах для россиян
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Из Самары на Черное море на поезде: расписание

12 мая 2021 12:54
181
Из Самары на Черное море на поезде: расписание

Стало известно, когда и как будут курсировать прямые поезда из Самары до черноморского побережья. Об этом сообщили представители Куйбышевской железной дороги.

Пассажирский поезд № 473/474, следующий по маршруту Самара — Анапа, будет отправляться со 2 июня по 4 сентября по четным числам. Поезд из Анапы будет ходить с 4 июня по 6 сентября по нечетным числам.
Состав, курсирующий по маршруту № 117/118 Самара — Адлер, уже запущен. Поезд отправляется с 24 апреля до 28 мая и со 2 ноября по четным числам. Ежедневное отправление запланировано с 29 мая по 13 сентября. По нечетным числам состав будет ходить осенью. Точнее, с 17 сентября по 31 октября. А уже со 2 ноября состав будет курсировать по четным датам. Обратный поезд уже ходит: c 26 апреля по 30 мая состав следует по четными числам, а с 31 мая по 15 сентября будет курсировать ежедневно.

Самарцы также смогут уехать в Абхазию. Поезд № 487/488 Самара — Сухум будет уходить из Самары в июле — 19, 24 и 29-го числа. В августе же количество рейсов увеличится. Поезд пустят 3, 8, 13, 18, 23, 28-го числа. Обратный состав из Сухума будет курсировать 22 и 27 июля, а также 1, 6, 11, 16, 21, 26 августа и 1 сентября.

А для тех, кто не успеет купить билет на прямые поезда, есть проходящие. Среди них состав № 453/454 Уфа — Новороссийск. Также на юг можно отправиться на поезде № 461/462. Состав следует по маршруту Уфа — Адлер. А вот до Анапы можно добраться на поезде № 503/504. Он курсирует по маршруту Уфа — Анапа, пишет 63.ру.

Теги: курорты поезд Черное море

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из различных регионов Куйбышевской железной дороги.
11 мая 2021, 15:55
КбшЖД назначает пассажирские поезда в направлении Черноморского побережья
Из различных регионов Куйбышевской железной дороги. Транспорт
577
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
144
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
137
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
119
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
135
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
12 мая 2021  11:47
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
Транспорт
137
Весь список