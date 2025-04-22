Из Нижнего Новгорода могут запустить скоростные суда в Самару в 2025 году

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Стало известно, что быстроходные суда соединят Самару, Пермь и Нижний Новгород. Запуск нового транспортного сообщения запланирован на 2025 год, как сообщили в проектном бюро Стратегии развития.

Речь идет о судах на подводных крыльях. Оператором перевозок станет компания «Водолет» в рамках инициативы Министерства транспорта. Отправной точкой маршрутов станет Нижний Новгород.

В текущем году, в марте, компания пополнила свой флот двумя судами на воздушной подушке. Это позволит осуществлять перевозки круглогодично, вне зависимости от сезона, пишет АиФ