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Грузовые железнодорожные тарифы могут дополнительно повысить на 9,8%

15 сентября 2022 09:15
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Грузовые железнодорожные тарифы могут дополнительно повысить на 9,8%

ОАО РЖД может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить инвестпрограмму рекордного уровня: в 2023 году она должна составить 1,23 трлн руб. В этом году инвестпрограмма исходно тоже выходила за триллион, однако была секвестрирована до 838 млрд руб., в частности, из-за сокращения плановых вложений в БАМ и Транссиб. По мнению аналитиков, предлагаемый уровень индексации губителен для промышленности, а инвестпрограмма чересчур оптимистична.

Индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%, рассказали “Ъ” два источника, знакомые с предложениями ОАО РЖД. По информации одного из них, предложение было одобрено первым вице-премьером Андреем Белоусовым на совещании 14 сентября. В секретариате господина Белоусова комментариев не дали.

Средства нужны, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы монополии. В 2022 году она должна была быть рекордной, однако ОАО РЖД еще в мае анонсировало сокращение с 1,028 трлн руб. до 808 млрд руб.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал “Ъ”, что инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд руб. (до 838 млрд руб.), из которых 91 млрд руб. приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году уровня вложения в расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма на 2023 год, по данным “Ъ”, должна составить 1,23 трлн руб., что больше прежнего плана (1,14 трлн руб.). 

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